Arefe gününde radar cezası uygulanan araçların sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin başladığı arefe gününde hız sınırını aşan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

2 MİLYON 591 BİN 34 ARAÇ OTOYOLLARI KULLANDI

Ayrıca Yerlikaya, arefe gününde Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirtti.



RADAR CEZASI NE KADAR?

Radar cezası 2025 yılında şu şekilde belirlenmiştir:

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.