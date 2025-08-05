ARES INV tuzağı: Sahte profesörün canlı yayınına inanıp 200 bin kaptıran da var 6 milyon lira da!

Alınan bilgiye göre, ABD'li bir yatırım şirketinin kurumsal kimliğini kullanan şüpheliler, sosyal medya uygulaması üzerinden verdikleri reklamlarda yatırım vaadinde bulunarak kullanıcıları WhatsApp gruplarına yönlendirdi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir dijital dolandırıcılık şebekesi tarafından sosyal medya platformları ve sahte mobil uygulamalar aracılığıyla yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten bazı mağdurların savcılıklara başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

SAHTE PROFESÖRDEN YATIRIM TAVSİYELERİ

Bu gruplarda, profesör ünvanını kullanan ve kendisini Recep Baştuğ olarak tanıtan kişi, canlı yayınlar ve mesajlarla yatırım yapılması yönünde teşvikte bulundu. Grup üyeleri daha sonra Azra Demir ismini kullanan bir kişiyle WhatsApp üzerinden birebir iletişime geçirildi.

UYGULAMAYA BANKA HESAPLARINI ENTEGRE ETTİLER

Mağdurlar bu kişi tarafından ARES INV adlı sahte bir mobil uygulamaya yönlendirildi. Kullanıcılardan uygulamaya banka hesaplarını entegre etmeleri istendi, ardından doğrudan şüpheli şirketlerin hesaplarına para transferi yapmaları sağlandı.

Bir süre sonra bu şekilde dolandırıldıklarını anlayan yüzlerce mağdur, bulundukları illerin cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulundu. Savcılıklar da söz konusu iddia üzerine soruşturma başlattı.