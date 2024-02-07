Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP'den istifa etti

Malatya'da Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisi CHP'den istifa etti.

Yeniden aday gösterilmeyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, istifasını partisinin ilçe binası önünde yaptığı açıklamayla duyurdu.

''VELİ AĞBABA, ARGUVAN'IN KADERİNİ BELİRLEYEMEZ''



Partililere seslenen Kızıldaş, şöyle konuştu:

''Arguvan ve Arguvan halkının siyasi tercihlerini yönlendirmek, Veli Ağbaba'nın haddi değildir, olamaz da. Arguvanlı Veli Ağbaba, Arguvan'ın kaderini belirleyemez. Arguvanlı buna asla izin vermez. Uzun yıllar hizmet etmekten gurur duyduğum partim CHP'den istifa ediyorum. Arguvan'a karşı güvenimi bir kez daha tazeleyeceğimi ve 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum.''

MEHMET KIZILDAŞ KİMDİR?

1955 yılında Arguvan Çayırlı köyünde doğan Mehmet Kızıldaş, Sivas Öğretmen Okulu'nu 1974’te bitirdi. Kızıldaş, Sivas Şarkışla, Arguvan Çayırlı köyü ve İstanbul’da toplam 12 yıl boyunca öğretmenlik ve idarecilik görevlerinin yanı sıra Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) yöneticiliği yaptı.

Mehmet Kızıldaş, 1986 yılında öğretmenlikten ayrılarak serbest ticaretle uğraşmaya başladı. CHP İstanbul il yönetim Kurulu üyeliği, il delegeliği ve partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kızıldaş, 2014 yılı seçimlerinde CHP'den Arguvan Belediye Başkanı seçilerek görevine başladı. 2019 yılında da 2. dönem CHP'den Arguvan Belediye Başkanı olarak seçimlere katıldı ve kazandı.