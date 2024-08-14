Arguvan’da çıkan yangın meyve ağaçlarına zarar verdi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Arguvan’da çıkan yangın meyve ağaçlarına zarar verdi

Olay, 11. 00 sıralarında Arguvan ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, üzüm bağları ile badem ağaçların bulunduğu bölgede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın sıçradığı meyve bahçelerine zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaevinden izinli çıkıp yüzerek Meis'e kaçmaya çalıştı

Cezaevinden izinli çıkıp yüzerek Meis'e kaçmaya çalıştı

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Flake’den seçim mesajı: ABD’deki seçimin sonucu ilişkileri etkilemez

Flake’den seçim mesajı: ABD’deki seçimin sonucu ilişkileri etkilemez

Para yüklü çantasını kaybeden yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

Para yüklü çantasını kaybeden yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

İHA destekli firari hükümlü operasyonu

İHA destekli firari hükümlü operasyonu

Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...