Arhavi'de heyelan riski: Tünel trafiğe kapatıldı

Arhavi'de etkili olan sağanak sonrası oluşan heyelan riski nedeniyle tünel yolu trafiğe kapatıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından riski oluştu. Risk nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Arhavi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, tünelde ve çevresinde incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, yol güvenliği sağlanana kadar geçişe izin verilmeyeceğini kaydetti.

Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

