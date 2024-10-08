Arı kovanlarına dadanan ayılar elektrikli tellerden geçemedi

Bolu'da bir arı üreticisinin kovanlarının etrafına kurduğu elektrikli tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü.

Arı kovanlarına dadanan ayılar elektrikli tellerden geçemedi

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık’ın Deveören köyünde yaşayan arıcılık yapan Erhamin Koç, arı kovanlarındaki balları ayılardan korumak için kovanların etrafını elektrikli tellerle çevirdi.

Gece saatlerinde orman içinden gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç’un arı kovanlarını korumak için aldığı elektrikli tel önlemi sayesinde ayılar kovanların bulunduğu yere giremedi.

Arı kovanlarına dadanan ayılar elektrikli tellerden geçemedi - 1

Tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. 3 ayı tellerden kovanlara yaklaşamayınca ormana doğru geri giderken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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