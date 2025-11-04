Arı kovanlarının bulunduğu sundurma yapıda yangın

Bilecik'te içinde arı kovanlarında bulunduğu sundurma yapıda çıkan yangın korkuttu.

Arı kovanlarının bulunduğu sundurma yapıda yangın

Alınan bilgilere göre; merkeze bağlı Örenköy Köyü'nde Mustafa T. ait ve altında arı bakıcılığı yapıldığı sundurma yapıda dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı ekipleri müdahale etti. Alevler arı kovanlarına ulaşmadan söndürülürken, kovanların hiç bir zarar oluşmadı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...