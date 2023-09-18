Arı sokması can aldı

Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.



Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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