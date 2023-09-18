Arı sokması can aldı

Samsun'da arı soktuktan sonra fenaşalan 17 yaşındaki Melike Gündaş hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evde yeniden rahatsızlanarak bir kez daha hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

Arı sokması can aldı

Samsun'da bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu.

Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi.

Arı sokması can aldı - 1

Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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