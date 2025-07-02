Arı sokması can aldı
Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Karataş kurtarılamadı.
Denizli'de arı sokması can aldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hüseyin Karataş'ı arı soktu. Aniden fenalaşan Karataş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından adamı ambulansla hastaneye sevk etti.
ARI ALERJİSİ VARMIŞ
Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Karataş'ın, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi.
Hastanede tedavi gören Hüseyin Karataş 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Karataş'ın naaşı, Bağbaşı Merkez Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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