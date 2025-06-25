Arı soktu, hayatını kaybetti

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde arıcılıkla uğraşan yaşlı adam, arı sokması sonucu öldü.

Arı soktu, hayatını kaybetti

Arıcılıkla uğraşan ve Çamlıca Mahallesi'nde 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç (73), kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ancak Yamaç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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