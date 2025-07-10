Arı soktu öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde arının sokması sonucu 31 yaşındaki Barış Şen alerjik reaksiyon geçirdi. Şen, hastanede hayatını kaybetti.
Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.
Barış Şen, bugün öğle vakti Umurbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sakarya Geyve
- Yurt Haber
- Alerji