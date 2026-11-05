Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu çıktı.

Adli Tıp Kurumu ( ATK ) 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanan raporda, 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Denizolgun 'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince skopi, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, otopside biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için örnekler alındığı kaydedildi.

Raporda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgular ile otopside alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelenmesi neticesinde, Denizolgun 'un ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildiren raporun, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği bildirildi.

Yapılan analiz ve incelemede, mezardan elde edilen kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafe uzaklıktan referans inceleme için alınan toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik, vanadyum tespit edildiği belirtilen raporda, bir parça kemik örneğinde ise bunların yanı sıra antimon tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü doku olup yer yer doku eksiği izlendiği, yer yer kırık hatlarının ve kırığa bağlı deformasyonların görüldüğü belirtildi.

DOKULARINDA TESĞİT EDİLEN AĞIR METALLERİN NORMAL DÜZEYLERDE OLDUĞU TESPİTİ

Raporda, fethi kabir suretiyle elde edilen örneklerin incelemesinde tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi.

Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

Denizolgun'a yapılan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve alınan örneklerin incelemeleri ile yapılan değerlendirme neticesinde, "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu"na dair tespit raporda yer aldı.

NE OLDU?

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un dosyasının da yeniden açılmasına neden olmuştu .

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, eski bakan Denizolgun'un mezarında 19 Eylül günü feth-i kabir işlemi yapılmıştı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı .

Eski bakan Denizolgun, 2016 yılında Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. O dönemde ölüme ilişkin başlatılan soruşturmada Denizolgun'un ölümü doğal ölüm şeklinde raporlandırılmıştı. Söz konusu soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, dosya kapatılmıştı. Devam eden süreçte, doğal ölüm raporunu hazırlayan doktorlar FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.