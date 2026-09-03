Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü. Doktoru gözaltına alındı

Alihan Kuriş soruşturması, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un dosyasının da yeniden açılmasına neden oldu.

Denizolgun, Kuriş'in dayısıydı ve yeğenlerin, eski Bakan'dan kalan gıda şirketini ele geçirmeye çalıştığı ileri sürülüyordu.

Soruşturmada Denizolgun'un doktoru N.D. ‘yalan tanıklık’ suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D' nin, emniyetteki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLDU?

"Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyanın raftan indirilmesine ve mirasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Denizolgun, Kuriş'in dayısıydı ve 2016 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde ölü bulunana kadar cemaati o yönetiyordu.

Eski Bakan öldüğünde başa, “oy birliğiyle” Alihan Kuriş geçirildi.

2026 yılına gelindiğinde Kuriş ve beraberindekiler, “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla gözaltına alınarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu operasyonun üzerinde bir süredir çalıştıklarını belirterek mali yapıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"2016 yılında akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde büyümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamını oraya kaydıracağını da biliyoruz.

Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak."