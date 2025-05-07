Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın gözaltına alındığını açıkladı.



EGM'nin açıklamasında "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

