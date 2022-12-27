Arife Gökçe'ye ne oldu, bulundu mu? Arife Gökçe olayının ayrıntıları

Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Tokat'taki şüpheli kayıp oldukça esrarengizdi. 5 çocuğu bulunan, 12 torun sahibi olan yaşlı kadının akıbeti merak konusu oldu. Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi.





Öldürülmüş bile olabileceği düşünüldü. Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi. Öldürülmüş bile olabileceği düşünüldü.



Araştırmacı gazeteci Anlı'dan eşinin bulunması için yardım isteyen endişeli koca Fikri Gökçe'nin şüphelendiği tek bir kişi vardı.Bu kişi köydeki kadınların numaralarını ezbere bildiği öne sürülen Sinan isimli şahıstı.Karısıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan yaşlı adam, aynı köyde yaşadıkları Sinan'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini aktardı ve Arife Hanım'a müstehcen mesajlar yazdığını anlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU



İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı.





Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip Gökçe'nin bulunması için çalışmaları yürütecek.