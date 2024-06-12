Arife günü oruç tutulur mu? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Peki, arife günü oruç tutulur mu?

Arife günü oruç tutulur mu? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

"Arife günü oruç tutulur mu?" Sorusunun yanıtı, arefesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Arife günü oruç tutmanın faziletli olup olmadığı, oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

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