Arife günü oruç tutulur mu? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

"Arife günü oruç tutulur mu?" Sorusunun yanıtı, Kurban Bayramı arefesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Arife günü oruç tutmanın faziletli olup olmadığı, oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.



KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?



Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

