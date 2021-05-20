Arife öğretmen cinayet kurbanı

Kayseri'de öğretmen Arife Nur Sarıoğlu (26), arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur (29) tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü.



Olay, saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı.

ARKADAŞLIK TEKLİFİ REDDEDİLİNCE ÖLDÜRDÜ

Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

İNTİHARA KALKIŞTI



Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Tolga Temur ardından tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği saptandı. Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



ANNESİ 'ÇOCUĞUMA NE OLDU?' DİYE FERYAT ETTİ



Acı haber alan Arife Nur Sarıoğlu’nun yakınları olay yerine geldi. Arife Nur Sarıoğlu'nun annesi, "Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu?" diyerek feryat edip, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Arife Nur Sarıoğlu’nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.