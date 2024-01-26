Arılar kış uykusunu unuttu!

Elazığ'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, kürsel iklim değişikliği ile ekolojinin dengesi bozuluyor.

Bu da polen ve nektar arayışında olan arıları etkiledi. Bozayılar gibi arılar da kış uykusuna geçmedi.

Uzmanlar kovanlarda toplu ölümler olabileceğini söylüyor.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı Fırat Canbay konuyla ilgili konuştu, "Kış mevsiminin neredeyse son bir ayına girmek üzereyiz. Bu son bir ayda arıların salkıma düşmesi yine de olumsuzluklarla karşılaşmayacağız anlamına gelmiyor. Çünkü bu bölgede arıların en az 3 ay civarında salkımda olması gerekmekteydi." diye konuştu.

Hava sıcaklığından dolayı kovan içinde yavru tedariğinin söz konusu olmadığından bahseden Canbay kovanlarda toplu ölümler olabileceğini belirtti.

"Eğer böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda da bu düşük verimle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu durum sadece arıcılık sektörünü değil ekolojik dengeyi ve diğer canlı hayatlarını da olumsuz etkileyecektir." dedi.

