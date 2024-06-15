Arılar soktu, solunumu durdu: Sağlık ekipleri hayata döndürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Bahadır Y’nin, evinin bahçesinde yetiştirdiği arıların sokması sonucu solunumu durdu. Bahadır Ybaşka bir ihbar için mahalleye giden sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Arılar soktu, solunumu durdu: Sağlık ekipleri hayata döndürdü

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’da arıların sokmasıyla solunumu duran adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinin bahçesindeki kovanları kontrol eden Bahadır Y’yi arılar soktu.

Yakınları, alerjik reaksiyon sonucu solunumu duran Bahadır Y’yi özel araçla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Arılar soktu, solunumu durdu: Sağlık ekipleri hayata döndürdü - 1

O sırada başka bir ihbar için mahalleye gelen sağlık ekipleri, yakınlarının durumu anlatmasıyla, Bahadır Y’ye müdahale etti.

Solunumu sağlanan Bahadır Y, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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