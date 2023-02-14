Arınç'tan "seçim ertelensin" çağrısı (AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den açıklama)

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yaptı.

Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımlayan Arınç, 15 milyondan fazla vatandaşın olumsuz etkilendiği deprem felaketinin vurduğu illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 85 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlattı.

Bu illerde seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini, bu bölgelerde seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini söyledi. Büyük bir acının yaşandığı bugünlerde ülkenin seçim stresinden kurtarılması gerektiğnin de altını çizen Arınç, "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz." dedi.

YEREL SEÇİMLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİ

Arınç, seçimlerin ya 2023 Kasım ayına ertelenmesini ya da 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerle birleştirilerek yapılmasını önerdi.

İki seçenekte anlaşılamaması halinde ise tüm siyasi partilerin uzlaşacağı bir tarihin belirlenmesi çağrısı yaptı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara değinerek, şunları kaydetti:



"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız. Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz... Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."

MUHALEFETTEN TEPKİ

Arınç'ın açıklamasına muhalefetten tepki gecilmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 78. maddesine göre seçimlerin ancak savas durumunda ertelenebileceğini hatırlattı.

Seçim tarihinin derhal belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini savundu. Zorlu, ""Öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. Hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır." dedi.