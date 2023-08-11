Arının soktuğu adam yaşamını yitirdi

Aydın’ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan adam yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fidan hayvanlarının yanındayken, vücudunun çeşitli yerlerinden arı soktu.



Bir anda fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Fidan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Fidan’ın arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi.



Fidan’ın cenazesi Çaltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.