Arıza yapan aracını böyle itti

Bursa'da otomobili bozulan bir kişi, arkadaşının aracının kaputuna oturarak öndeki otomobilini ayaklarıyla itti.

DHA 21.04.2021 - 09:30

Arıza yapan aracını böyle itti

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Bursa’da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişi, öndeki otomobili ayaklarıyla itti.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde dün gerçekleşen olayda, otomobili bozulan kişi, bir arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının hareket halindeki aracının kaputuna oturan sürücü, ayaklarıyla öndeki otomobili iterek bozulan aracını çekmeyi denedi.

Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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