Arıza yapan aracını yokuş aşağı çalıştırmak isteyen sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Larnaka Sokak üzerinde arıza yapan 34 KEH 07 plakalı otomobilini yokuş aşağı inerek çalıştırmak isteyen İ.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki bir araca, ardından iki elektrik direğine ve daha sonra da karşı şeride geçerek bir apartmanın balkonuna çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ön kısmı yol ile apartman boşluğunda asılı kalan otomobilden çıkarılan sürücü İ.D. ile yanında bulunan T.A., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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