Arıza yapan aracını yokuş aşağı çalıştırmak isteyen sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ön kısmı yol ile apartman boşluğunda asılı kalan otomobilden çıkarılan sürücü İ.D. ile yanında bulunan T.A., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.