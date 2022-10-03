Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 2 ölü

Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında saat 06.30 sıralarında bir otomobil ilçe merkezinden geçerken arıza yaptı.

Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı.

Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.



Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.



Polis kazada ölen 2 kişinin kimlik tespitine çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.