Arıza yapan TIR sonu oldu

Sakarya’da arıza yapan TIR’ı tamir etmek isteyen adam, feci şekilde can verdi.



Olay Hendek’te meydana geldi.



Sarıdede Mahallesi’ndeki Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı TIR’I tamir etmek isteyen K.A., kupa kısmının altında kalarak yaralandı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.



Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.