Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı.

Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.

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