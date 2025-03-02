Arızalanan minibüs alev topuna döndü
Sakarya'da arızalanan minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Erenler ilçesi Yıldıztepe Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüste arızalanması sonrasında yangın çıktı.
Minibüs alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
Minibüsten geriye demir yığını kalırken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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