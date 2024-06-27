Arızaya giden 3 işçi elektrik akımına kapıldı

Samsun’da bir elektrik trafosundaki arızayı gidermek için çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 3 işçi akıma kapıldı. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.

Arızaya giden 3 işçi elektrik akımına kapıldı

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’un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi’nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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