Arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’da elektrik arızasını gidermeye çalışan elektrikçi 23 yaşındaki Zeki Toşa, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.



Olay, Harran ilçesi Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Zeki Toşa, arızayı gidermek için çalıştığı evde, bir anda akıma kapıldı. Yere yığılan Toşa, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Acil serviste tedaviye alınan Toşa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.