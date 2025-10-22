Arjantin basını: Dışişleri Bakanı Werthein istifa etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Yerel basın, Werthein'ın Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirmiş, Werthein'ın yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi olmadığını aktarmıştı. Werthein'ın istifası hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.



Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekonomik reformlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini etkileyecek olan ara seçimlerin ardından kabinede değişiklikleri olacağını ifade etmişti.