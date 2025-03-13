Arkadaş katili oldu

Ordu'nun Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silah sesi duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.G.'nin (24) silahla yaralandığını belirledi.



Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili A.E.G.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen E.K. (27) gözaltına alındı.



E.K.'nin, A.E.G.'ye ait silahla oynadığı sırada ateş alması sonucu olayın meydana geldiği ileri sürüldü.