Arkadaş katiline 16 yıl 8 ay hapis

Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın cezası belli oldu. Karar duruşmasına tutuklu sanık Oğuzhan Ertuğrul Türkel (20) kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık Türkel, hakim karşısında savunmasını yaptı.

''KASTEN HAREKET ETMEDİM''

Çok üzgün olduğunu ifade eden Türkel, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın böyle olmasını istemezdim, maktulün ailesinden özür dilerim. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim, okul hayatıma devam etmek istiyorum. Takdir, mahkemenindir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Türkel'e önce ''kasten öldürme'' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra olayın olası kast ile yapıldığı belirtip, iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Oğuzhan Ertuğrul Türkel'in elindeki tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay (19) başından vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Altay, 13 Şubat 2023'te hayatını kaybetti. Oğuzhan Ertuğrul Türkel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Türkel'in ''kasten öldürme'' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.