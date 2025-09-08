Arkadaş katilinin cezası belli oldu

Muğla'da tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın cezası belli oldu.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan K. (24) ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan O.G. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.



Tanık olarak dinlenen B.C.T, sanık Furkan K. ile maktul Mutlu Kılıç arasında sanığın üvey annesi nedeniyle husumet olduğunu iddia etti.



B.C.T, ikilinin telefon aracılığıyla küfürleşmelerine şahit olduğunu anlattı.



Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü.



Tutuksuz yargılanan O.G. ile Z.Z'nin ise beraatine karar verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Beşköprü Mahallesi'nde Furkan K. ile arkadaşı Mutlu Kılıç (29) arasında 14 Ağustos 2024'te çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan K. tüfekle ateş açarak Kılıç'ı yaralamıştı.



Hastaneye kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.



Furkan K.'nin yanı sıra gözaltına alınan O.G. ve Z.Z. de tutuklanmış, O.G. ve Z.Z. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.