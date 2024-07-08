Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de parkta oturan 4 kişilik arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

'de arkadaşların parktaki kavgası cinayetle bitti.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Osman Petem, H.G., R.G., ve H.K., kendi aralarında sohbet ediyordu. Bir süre sonra Osman Petem ve H.K, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İkilinin kavgasının büyümesi üzerine H.K., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Petem’e doğrulttu.

Daha sonra H.K.’nın tabancayı ateşlemesi üzerine Petem yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Petem Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Petem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı H.K., ve H.G., R.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...