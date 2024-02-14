Arkadaş ricası ile cinayet | İstenen ceza belli oldu

Bursa'da bir kişiyi öldüren iki kişiyi de yaralayan zanlı için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 2022 yılının aralık ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Karakaya, arkadaşları Cuma Toktaş (25), Gaye K. (29) ve Ayhan Aydın'ın (29) da içinde olduğu otomobille Lefkoşe Caddesi'nde Bülent K.'nin işlettiği kulübün önüne geldi.

Otomobili gece kulübünün karşısına park eden Karakaya, yanındaki tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Bu sırada güvenlik kulübesinde oturan kulübün şoförü Murat Kayalı, kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz (44) ve Zülfü Eren (38), ağır yaralandı.

Şüpheliler kaçarken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Göğsüne mermi isabet eden Kayalı, kurtarılamadı. Murat Kayalı'nın eski polis memuru olduğu ve 10 yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.



ESKİ SEVGİLİYE TEHDİT



Çalışma başlatan polis, eski çalışanlarından Gaye K.'nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını, ardından da Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti. Bu nedenle Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında husumet oluştuğu, Gaye K.'nin daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiği belirlendi. Gaye K. ile Ayhan Aydın'ın azmettirmesiyle Cuma Toktaş ile Şükrü Karakaya'nın gece kulübüne ateş açtıkları ortaya çıktı.



4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI



Polis, Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ile Ayhan Aydın'ı yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli kasten öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanırken, cinayete azmettirmek ile suçlanan Gaye K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonrası iddianame hazırlandı. İddianamede, Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet, Gaye K. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.