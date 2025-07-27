Arkadaşı kürekle vurdu, ayı saldırısından kurtuldu

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde 25 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, 30 yaşındaki çiftçi Fatih Polat mısır tarlasını sularken ayı saldırısına uğradı. Saldırıdan, yanında bulunan arkadaşı Hatem Polat’ın müdahalesi sayesinde kurtuldu.



Evli ve iki çocuk babası Fatih Polat, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:



“Sulama işlemi bitmek üzereyken aniden büyük bir ayı üzerime saldırdı. Dişlerini bacağıma geçirdi, beni yere düşürdü. Hem dişleriyle hem de pençeleriyle saldırıyordu. Canım çok yandı. Yanımda olan Hatem, elindeki kürekle ayının başına defalarca vurdu. Ayı bağırarak kaçtı. Hatem beni hemen tarladan çıkarıp araçla hastaneye götürdü. Bu bölgede 30-40 kadar ayı var. Eğer yalnız olsaydım hayatta kalamazdım. Şans eseri kurtuldum, ama başkaları bu kadar şanslı olmayabilir. Devletimizin bu duruma acilen çözüm bulması gerekiyor. Hatem olmasaydı, bugün cenazem eve gelmişti.”



"VATANDAŞ TARLASINA GİDEMİYOR"



Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, bölgede yalnızca ayıların değil, domuz ve kurtların da tehdit oluşturduğunu belirtti. Muhtar Arslan, "Çiftçiler tarlasına gidemez hale geldi. Gece tarlaya gitmeye kimse cesaret edemiyor. Devletimizden hayvan kovucu sistemler, fotokapanlar, güvenlik devriyeleri gibi önlemler talep ediyoruz." çağrısı yaptı.



Fatih Polat’ın hayatını kurtaran Hatem Polat ise yaşananları şu sözlerle özetledi: “O an başka bir şey düşünmeden harekete geçtim. Benim yerimde Fatih olsaydı, aynı şeyi yapardı.”