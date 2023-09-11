Arkadaşına "Adamsan bıçakla" dedi, o da bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan döküldü.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. (30) ile arkadaşı Serkan D. (25) arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Pansiyonda kalan misafirlerin şikayeti üzerine iki arkadaş görevlilerce dışarı çıkarıldı. İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.