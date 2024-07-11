Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

'nın İnegöl ilçesinde Emre Kacır (24), saat 04.00 sıralarında arkadaşı Sedat K.'nin (44) Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evine gitti.

Taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sedat K. mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı.

Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Sedat K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları

TÜRKİYE HABERLERİ

9. Yargı Paketi'nde neler değişecek? Düzenleme Adalet Komisyonu'nda

9. Yargı Paketi'nde neler değişecek? Düzenleme Adalet Komisyonu'nda

Yunan unsurlarından balıkçı teknesine zarar

Yunan unsurlarından balıkçı teknesine zarar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'da terörle mücadele mesajı: Terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'da terörle mücadele mesajı: Terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Kamyon şoförlerini döven muhtar tutuklandı

Kamyon şoförlerini döven muhtar tutuklandı

Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi

Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi

Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm! Bankta cansız bedeni bulundu

Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm! Bankta cansız bedeni bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...