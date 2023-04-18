Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadına müebbet hapis istemi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Keziban Ç. (31) hakkında Ömer Karaca'yı (32) "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



NE OLMUŞTU?



Seydikemer ilçesinde 13 Aralık 2022'de Keziban Ç'nin, arkadaşı Ömer Karaca ile yaşadığı kavgada av tüfeğiyle ateş ederek Karaca'yı öldürdüğü iddia edilmişti.

Gözaltına alınan Keziban Ç. jandarmadaki ifadesinde, Karaca'nın kendisine ilgi duyduğunu öne sürerek, "Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Arbede esnasında tüfek ateş aldı. Olay kaza sonucu yaşandı" demişti.

Keziban Ç, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

