Arkadaşını av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Akpınar köyündeki ormanlık alanda R.T. (48) ile Y.E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen tartışmada R.T, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Y.E.'ye ateş edip kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri, Y.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Y.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.



Jandarma ekipleri de olay yerinden kaçan R.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

