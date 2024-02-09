Arkadaşını balta ile katledip taciz iddiasında bulundu

ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ



Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.



Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.



KANLI ELBİSELERİ BULUNDU



Fabrikaya operasyon düzenleyen polisi fark edip pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı.



Şüpheli gözaltına alınırken fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.



İFADESİNDE İTİRAF ETTİ



Muradi ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum." dedi.

İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.