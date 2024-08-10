Arkadaşını başından vurup öldürdü: 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tunceli'de Pülümür Vadisi’nde 8 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan Çağdaş Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.C. tutuklandı.

Arkadaşını başından vurup öldürdü: 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Pülümür Vadisi’ndeki Rabat mevkisinde silah sesi duyan piknik yapanlar olay yerine giderek Çağdaş Demirel’in başından vurulduğunu görüp ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirel, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Demirel, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Demirel’in Cenazesi, Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Belediye Eş Başkanları Cevdet Konak ile Birsen Orhan, siyasi parti temsilcileri, Demirel’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Arkadaşını başından vurup öldürdü: 8 günlük yaşam savaşını kaybetti - 1

Demirel’in eşinden ayrı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

SUDA SİLAH BULUNDU, İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerinde yapılan ayrıntılı incelemede yerde iki boş kovan ve suya atılmış bir silah bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Demirel’in yanında bulunan ve arkadaşı olduğu belirtilen O.C. gözaltına alındı. Sudan çıkartılan silah ile O.C.’nin vücudundan alınan swap örnekleri, incelenmek üzere Elazığ Kriminal Laboratuvarı’na götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C., cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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