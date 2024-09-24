Arkadaşını çekiçle öldürüp yangın süsü vermeye çalıştı: Eğlence mekanında eğlenirken yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Arkadaşını çekiçle öldürüp yangın süsü vermeye çalıştı: Eğlence mekanında eğlenirken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

Arkadaşını çekiçle öldürüp yangın süsü vermeye çalıştı: Eğlence mekanında eğlenirken yakalandı - 1 Polisten kaçmak için yolcu görüntüsü vermiş. 

POLİSİ ATLATMAK İÇİN AŞTİ'YE GİTTİ

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Zanlının, Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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