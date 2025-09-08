Arkadaşını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi'

13 Ağustos 2024 tarihinde Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde silah sesi ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin sağ göğsünden av tüfeği ile vurulduğunu belirlediği Mutlu Kılınç, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Furkan Kesgin olduğunu tespit etti. Suç aleti ruhsatsız tüfekle yakalanan Kesgin, polisteki ifadesinde, "Zafer Z. (19), bana Mutlu'nun üvey annemle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlenerek Mutlu'yu yanıma çağırdım. Motorla gelen Mutlu, Zafer Z. ve Okan G. (19), üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak için av tüfeğini ateşledim ve Mutlu'nun yaralandığını gördüm. Korktum ve olay yerinden kaçtım" dedi.



Furkan Kesgin'in ifadesinin ardından Zafer Z. ile Okan G. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İlerleyen süreçte Zafer Z. ile Okan G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Şüpheliler hakkında Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Kesgin, taraf avukatları ile Zafer Z.'nin avukatı katıldı. Okan G. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.



Mahkeme heyeti, Kesgin'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ‘haksız tahrik’ ve ‘takdir indirimi’ uygulayarak, sanığın cezasını 15 yıla düşürdü. Tutuksuz yargılanan Okan G. ile Zafer Z.'nin ise beraatine karar verildi.