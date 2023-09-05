Arkadaşını öldürüp kendini ihbar etti

Konya'nın Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iddiaya göre saat 02.00 sıralarında Ercan B. (26) ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık (27) tartışmaya başladı.
Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın." diyerek ihbarda bulundu.
Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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