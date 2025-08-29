Arkadaşını öldürüp kuyuya attı

Arkadaşını vurup kuyuya attı, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti...



Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi.



Sedat Dereli'den 18 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları polise giderek kayıp başvurusu yaptı.



Kardeşi Sinan Dereli, polise ağabeyinin arkadaşı Aydın Cem K. ile para alışverişi olduğunu ve bu kişiden şüphelendiğini söyledi.



KARDEŞİNÜN ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI



Bunun üzerine polis çalışmalarını Aydın Cem K. üzerine yoğunlaştırdı.



Sedat Dereli'nin son olarak Aydın Cem'in inşaat malzemesi sattığı dükkanına girdiğini belirlendi.



Önceki gün işyerinde arama yapan emniyet ekipleri dükkanın içerisindeki kuyunun üstünün tahta kapakla kapatıldığını gördü. Kuyuyu açan polis Sedat Dereli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.



CESEDİN BAŞINDA AĞLAYIP HAYATINA DEVAM ETTİ



Dereli'nin arkadaşı Aydın Cem K. ve babası Şaban K., eminyete götürüldü. Aydın Cem emniyet sorgusunda arkadaşını yanlışlıkla başından vurup öldürdüğünü ve cesedin başında 1 saat ağladıktan sonra kuyuya attığı itiraf etti.



Zanlı bu süreçte işyerini açıp çalışarak normal hayatına devam ettiğini de söyledi.



KANLARI TEMİZLEYİP DÜKKANI AÇMIŞ



Aramalarda Aydın Cem K.'nin Sedat Dereli'yi öldürdüğü silah da işyerinde bulundu.



Zanlının Dereli'nin öldüğü kanlı koltuğu çöpe attığı ve kan lekelerini kapatmak için işyerine badana yaptığı da tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

