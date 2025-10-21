Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Akalan Mahallesi'nde 19 Ekim'de sokakta karşılaşan A.Ç. ile arkadaşı Samet Kılınç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda A.Ç. pompalı tüfekle Kılınç'a ateş etti.



İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Samet Kılınç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kılınç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.