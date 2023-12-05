Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı.



Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu.



Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayın, son 3 yılda, 2015 yılı öncesinde işlenmiş 6 faili meçhul cinayeti aydınlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı 7. faili meçhul cinayet olduğu kaydedildi.

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