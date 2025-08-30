Arkadaşını tüfekle vurdu

Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın terasında sabah saatlerinde kavga çıktı.

Gece saatlerinde bir araya gelen Emrah Ç. ile arkadaşı Tuncay A., alkol almaya başladı. Sabah, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tuncay A., yanındaki pompalı tüfekle Emrah Ç.’ye ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların her iki ayağına isabet etmesiyle yaralanan Emrah Ç., sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Tuncay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlattı.