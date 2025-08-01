Arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

Havuzlar Mahallesi'nde M.A. ile U.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B, M.A'yı tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.A, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan U.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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